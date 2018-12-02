Лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту в Буенос-Айресі

Учасникам саміту G20 вдалося підписати спільну підсумкову декларацію, яка обійшлася без несподіванок і проривів.

Про це пише DW.

Досягнувши мінімального компромісу в питаннях міжнародної торгівлі, боротьби зі зміною клімату і неконтрольованої міграції, лідери G20 підписали підсумкову декларацію саміту в Буенос-Айресі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що підписання декларації стало можливим завдяки "конструктивній спільній роботі" і "готовності до компромісу".

За словами німецького канцлера, саміт показав, що абсолютна більшість країн "двадцятки" дотримується "принципу багатосторонності" в ділових і торгових відносинах, проте пройшли ті часи, коли цей принцип отримував автоматичне схвалення.

"За нього доводиться боротися", - заявила Меркель.

Під тиском США лідери G20 виключили з підсумкової декларації боротьбу з протекціонізмом, замінивши її на підтримку "принципу багатосторонності". У той же час вдалося домовитися про реформування Світової організації торгівлі (СОТ).

Підсумковий документ з клімату, як і в 2017 році в Гамбурзі, підписали тільки 19 країн - США відмовилися його підтримати. Однак і домогтися підписів 19 членів було непросто, переговори тривали до раннього ранку. Росія, Туреччина і Саудівська Аравія, за даними з французької делегації, сумнівалися до останнього.

Проблема міграції в документі згадується лише двома реченнями. Зокрема йдеться про те, що потоки біженців є "глобальною проблемою, що має гуманітарні, політичні, суспільні та економічні наслідки". Лідери G20 пообіцяли спільно боротися з її причинами.

Саміт був затьмарений подіями в Керченській протоці, де російські прикордонники захопили три кораблі ВМС України, пізніше всі українські моряки були заарештовані.

В ході саміту Москва і Берлін домовилися підключити до вирішення керченської кризи "нормандський формат" - дипломатичну групу високопоставлених представників чотирьох країн - Німеччини, Росії, України і Франції.