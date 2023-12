Меркель і Путін домовилися про "нормандський формат" обговорення агресії РФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Як пише Reuters, про це йшлося під час зустрічі лідерів на полях саміту G20 у Буенос-Айресі, повідомив речник німецького уряду Стефан Зайберт.

"Канцлер знову висловила стурбованість ескалацією у Керченській протоці і висловилася за свободу судноплавства в Азовському морі", - сказав речник.

Пізніше він також повідомив у Twitter, що Меркель обговорила ситуацію в Керченській протоці з президентом США Дональдом Трампом.

Kanzlerin #Merkel berät sich am Rande des #G20-Gipfels in Argentinien mit US-Präsident @POTUS Donald Trump, u.a. zum russisch-ukrainischen Konflikt an der Straße von Kertsch. Thema war auch die angekündigte Kündigung des INF-Vertrages durch die USA. #G20Argentina pic.twitter.com/KcqQjdg1ld