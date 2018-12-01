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Меркель і Путін домовилися про "нормандський формат" обговорення агресії РФ

Субота, 1 грудня 2018, 19:24

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Як пише Reuters, про це йшлося під час зустрічі лідерів на полях саміту G20 у Буенос-Айресі, повідомив речник німецького уряду Стефан Зайберт.

"Канцлер знову висловила стурбованість ескалацією у Керченській протоці і висловилася за свободу судноплавства в Азовському морі", - сказав речник.

Пізніше він також повідомив у Twitter, що Меркель обговорила ситуацію в Керченській протоці з президентом США Дональдом Трампом.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських моряків.

У 10 областях України через ситуацію в Керченській протоці з 26 листопада до 26 грудня запроваджено воєнний стан.

Українська правда
Теми: МеркельПутін
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