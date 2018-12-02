У Тбілісі затримали п'ятьох українців - ЗМІ

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Неділя, 2 грудня 2018, 11:27

У Тбілісі вранці 2 грудня затримали п'ятьох громадян України.

Про це повідомляє "Грузія Online" з посиланням на "Руставі 2".

За даними телекомпанії, затримані оселилися 27 листопада у готелі "Альянс".

За неуточненою інформацією, серед затриманих є грузинський військовий Лука Чхетія, який раніше воював на Донбасі. До Тбілісі він приїхав, щоб взяти участь в акції об'єднаної опозиції у Тбілісі, яку заплановано  на 2 грудня.

"Чхетія розмістився у готелі та збирався взяти участь в акції протесту опозиції. До нього з обшуком в готель нагрянула поліція, яка вилучила  "незаконну зброю", - йдеться у повідомленні.

УП намагається отримати підтвердження інформації про можливе затримання українських громадян у МЗС України.

Про проведення акції опозиції раніше заявив кандидат у президенти Грузії від об'єднаної опозиції Григол Вашадзе.

За його словами, це один зі шляхів, щоб влада "почула голос суспільства". Вашадзе заявив, що у Грузії "немає президента, і 28 листопада у Грузії не проводилися вибори". Також він заявив про масові факти фальсифікації, тиск на виборців, шантаж, примус та підкуп під час виборів.

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Нагадаємо, за підсумками другого туру президентських виборів у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі - кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія". За неї, за попередніми даними ЦВК, проголосували 59,61% виборців.

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Теми: Грузія Донбас опозиція поліція
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