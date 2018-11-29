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Выборы президента Грузии: победила кандидат от правящей партии - ЦИК

Четверг, 29 ноября 2018, 01:10

В Грузии на президентских выборах победила Саломе Зурабишвили, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта". За нее, по предварительным данным ЦИК, проголосовали 59,61% избирателей.

Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на Центризбирком Грузии.

Отмечается, что обработаны данные почти всех избирательных участков (98,73%), остается только 47 участков.

Конкурент Зурабишвили, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, по предварительным данным, набрал 40,39% голосов.

На выборы пришли более половины избирателей - явка составила 56,23%.

Ранее сообщалось, что, по данным экзит-пола, за Зурабишвили проголосовали 55% избирателей.

Напомним, в первом туре 28 октября по результатам голосования разрыв между лидерами гонки составлял менее 1%. Зурабишвили получила 38,66% голосов избирателей, Вашадзе - 37,7%.

Читайте также: "Шанс для партии Саакашвили: президентские выборы в Грузии пошли не по сценарию власти".

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Темы: Грузиявиборы
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