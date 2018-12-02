Обвал даху у дитячій спортшколі: Поліція затримала трьох причетних

Директора фірми, що виступила генеральним підрядником будівництва спортивної арени Вишнівської ЗОШ №4, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівельних робіт, затримано.

Про це 2 грудня повідомили у прес-службі поліції Київської області.

За фактом інциденту у Вишневому розслідується кримінальне провадження за 2 статтями КК України – щодо порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ч.1 ст.275), а також привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст. 191).

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

"Переможець відкритих торгів наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, 1 грудня у спортзалі ДЮСШ "Фаворит", який здали в експлуатацію у травні 2018 року, обвалився дах під час тренувань. Під час події у залі перебували 30 дітей. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Глава Мінмолодьспорту Ігор Жданов заявив, що дах спорткомплексу обвалився через сніг.

Глава уряду Володимир Гройсман доручив невідкладно провести розслідування причин руйнування спортивної арени школи №4 у Вишневому.

За повідомлення видання "Наші гроші" з посиланням на дані систем "Прозорро", спорткомплекс "Favorite Fit" у Вишневому збудувало ТОВ "Антарес групп" (Київ) за 18,03 млн грн.

Дахом у спорткомплексі зробили безкаркасну арку, яку з турецького металу (холодногнутого листового профілю товщиною 1,3 мм, виробництво Туреччини "ArcelorMittal"), робила фірма ТОВ "Південьмонтажбуд" (Одеса).

Засновниками "Антарес групп" є кияни Володимир і Віталій Литвинюки, та Катерина Пржемиська з Ірпіня.

Окрім підряду на спорткомплекс у Вишневому фірма отримала у 2017 році замовлення від мерії Вишневого на облаштування альтанки з бюветом у сквері "Небесної сотні" . Також "Антарес групп" мало низку будівельних підрядів від різних установ Болградського району Одеської області.

Об’єкт у Вишневому будували під патронатом голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової. У відкритті спортарени у травні 2018 року брали участь народні депутати Артур Палатний і Олег Велікін.