Гройсман: "Північний потік-2" – форма війни РФ проти Європи

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Неділя, 2 грудня 2018, 22:50

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що російський проект газогону "Північний потік-2" – це форма прихованої війни проти Європи.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Die Welt", повідомляє в неділю прес-служба Кабміну.

""Північний потік"-2 – це форма замаскованої війни проти Європи. Ми знаємо, як це – бути залежним від Росії в енергетично-політичному плані. З власного досвіду нам відомо, як це небезпечно. Тож зараз ми розглядаємо цей проект, як геополітичну зброю Росії", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що збереження Україною статусу пріоритетного транзитера газу має велике безпеково-політичне значення для всієї Європи.

"Ми запропонували партнерам на Заході разом управляти нашою газотранспортною системою. Спроможність її становить 140 млрд кубічних метрів. Наші газосховища дозволяють зберігати запаси до 1000 днів. Це великий потенціал", - додав Гройсман.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Українська правда

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Теми: Гройсман газ Росія
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