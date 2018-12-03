У Брюсселі пройшла демонстрація на захист клімату

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Понеділок, 3 грудня 2018, 00:57

У Брюсселі (Бельгія) у неділю, 2 грудня, пройшла масова демонстрація на захист клімату, у якій, за даними поліції, взяли участь 65 тисяч людей.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що демонстранти закликали до більш жорстких заходів щодо обмеження викидів вуглекислого газу на національному, європейському і світовому рівнях. 

Акція, учасники якої пройшли маршем по центру міста, завершилася мирно.

Прем'єр Бельгії Шарль Мішель назвав марш на захист клімату "успіхом громадянської мобілізації".

Перед цим екоактивісти провели масові демонстрації у Німеччині.

Повідомляється, що на акцію в Берліні вийшли близько 16 тисяч людей, на протест у Кельні - понад 20 тисяч осіб.

Демонстранти виступали проти видобутку вугілля і кліматичної політики Німеччини у цілому.

З 3 по 14 грудня в польському Катовіце пройде 24 Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Головною темою зустрічі стане стримування глобального потепління і адаптація до зміни клімату.

Як повідомлялось, лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту в Буенос-Айресі.

Підсумковий документ з клімату, як і в 2017 році в Гамбурзі, підписали тільки 19 країн - США відмовилися його підтримати. Однак і домогтися підписів 19 членів було непросто, переговори тривали до раннього ранку. Росія, Туреччина і Саудівська Аравія, за даними з французької делегації, сумнівалися до останнього.

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Теми: акції ЄС
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