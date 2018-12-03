Ізраїль: Поліція втретє рекомендувала звинуватити Нетаньяху в корупції

494 перегляди
Понеділок, 3 грудня 2018, 05:51

Ізраїльська поліція знову подала рекомендацію висунути звинувачення у корупції прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху і його дружині Сарі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це вже третя така рекомендація за останні місяці. Дві попередні стосувалися інших звинувачень проти Нетаньягу і його дружини.

Зокрема, йшлося про отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів і спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth.

Нетаньяху, як і раніше, відкидає звинувачення.

Він заявив, що звинувачення проти нього є змовою його політичних противників. "Рекомендації поліції щодо мене і моєї дружини нікого не дивують", - сказав прем'єр.

За словами політика, ці рекомендації ухвалили, а потім "злили" у пресу "ще до того, як почалося слідство".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Ізраїль корупція
powered by lun.ua
По темі
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху очолив міністерство оборони країни 19 листопада 2018, 03:52
Україна підтримала Ізраїль на тлі ескалації довкола сектору Газа 13 листопада 2018, 19:50
Ізраїль завдав удару у відповідь по сектору Газа 13 листопада 2018, 05:11
Усі новини
Головні новини
Семенченко спростовує, що його затримували у Грузії
Серед затриманих у Грузії українців був нардеп Семенченко - радник Порошенка
МВС Грузії: затримано 6 українців, під час обшуків знайдено зброю
Головні економічні новини вихідних
Усі новини
Освіта

Географ Богдан Портяний: Нашій освіті бракує чоловічої складової

психологія

Як говорити з дітьми про складні речі