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Ізраїль: Поліція втретє рекомендувала звинуватити Нетаньяху в корупції

Понеділок, 3 грудня 2018, 04:51

Ізраїльська поліція знову подала рекомендацію висунути звинувачення у корупції прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху і його дружині Сарі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Це вже третя така рекомендація за останні місяці. Дві попередні стосувалися інших звинувачень проти Нетаньягу і його дружини.

Зокрема, йшлося про отримання розкішних подарунків вартістю в десятки тисяч доларів і спробу домовитися про спільні дії з власником одного з впливових ізраїльських видань Yedioth Ahronoth.

Нетаньяху, як і раніше, відкидає звинувачення.

Він заявив, що звинувачення проти нього є змовою його політичних противників. "Рекомендації поліції щодо мене і моєї дружини нікого не дивують", - сказав прем'єр.

За словами політика, ці рекомендації ухвалили, а потім "злили" у пресу "ще до того, як почалося слідство".

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїлькорупція
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