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ООС: Бойовики били з мінометів і кулеметів, без втрат

Понеділок, 3 грудня 2018, 06:46

Минулої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, важке озброєння не застосовувалось. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі Кримського із мінометів калібру 82 мм. Постраждалих немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 3 грудня.

"Усі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви", - підкреслили у штабі.

Протягом минулої доби бойовики обстрілювали укріплення ОС біля населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. 

"Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Тарамчука.

Крім того, поблизу Станиці Луганської, збройні формування РФ здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі - зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів", - наголосили у прес-центрі.

"Від початку цієї доби противник здійснив обстріл наших оборонних укріплень в районі Кримського із мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових не допущено", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, 2 грудня 3 бойовиків було знищено та ще 5 - поранені.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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