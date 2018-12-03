ЄС введе санкції проти 9 осіб, відповідальних за "вибори" в ОРДЛО – ЗМІ
Посли ЄС у середу мають схвалити запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі.
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС у середу мають схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України. Глави МЗС країн ЄС затвердять санкції наступного понеділка", - написав журналіст.
EU ambassadors should on wed approve the sanctions against 9 ppl responsible for organising the “elections” in eastern #Ukraine. Eu FMs will confirm it next mon. The sanctioning of 5 ppl responsible for the #Salisbury attack should also be sanctioned before xmas. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 3, 2018
Він також додав, що до Різдва ЄС має запровадити санкції щодо 5 осіб, відповідальних за отруєння екс-шпигуна Сергєя Скрипаля та його доньки у Солсбері.
Нагадаємо, ЄС вважає "вибори", що відбулися на 11 листопада, незаконними і нелегітимними, та не визнає їх.
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