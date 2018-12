ЄС введе санкції проти 9 осіб, відповідальних за "вибори" в ОРДЛО – ЗМІ

Посли ЄС у середу мають схвалити запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС у середу мають схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України. Глави МЗС країн ЄС затвердять санкції наступного понеділка", - написав журналіст.

EU ambassadors should on wed approve the sanctions against 9 ppl responsible for organising the “elections” in eastern #Ukraine. Eu FMs will confirm it next mon. The sanctioning of 5 ppl responsible for the #Salisbury attack should also be sanctioned before xmas. #Russia