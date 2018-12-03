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ЄС введе санкції проти 9 осіб, відповідальних за "вибори" в ОРДЛО – ЗМІ

Понеділок, 3 грудня 2018, 10:54

Посли ЄС у середу мають схвалити запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на Донбасі.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС у середу мають схвалити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України. Глави МЗС країн ЄС затвердять санкції наступного понеділка", - написав журналіст.

Він також додав, що до Різдва ЄС має запровадити санкції щодо 5 осіб, відповідальних за отруєння екс-шпигуна Сергєя Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Нагадаємо, ЄС вважає "вибори", що відбулися на 11 листопада, незаконними і нелегітимними, та не визнає їх.

Європейська правда

Теми: санкціїОРДЛОвибориЄС
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