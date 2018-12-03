У Раді поскаржилися на повільне розмитнення "євроблях"

4295 переглядів
Понеділок, 3 грудня 2018, 13:26

Голова підкомітету з питань митної справи комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова заявила, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.

Про це вона сказала під час погоджувальної ради у понеділок.

За її словами, за тиждень було розмитнено близько 74 авто з іноземною реєстрацією.

"Наразі немає належної роз'яснювальної політики і тому люди не розуміють, хто і як має в'їжджати, які документи  необхідні для розмитнення та інше", - сказала нардеп.

Острікова додала, що якщо не буде проведена належна роз'яснювальна робота і люди не встигнуть розмитнити свої авто у пільговий період, то доведеться ставити питання про його продовження.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Читайте також: "Євробляхи" в законі. Відповіді на найпоширеніші запитання

Яна Міланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада податковий кодекс митний кодекс
powered by lun.ua
По темі
Тимошенко підозрює "штучність" воєнного стану і хоче його скорочення 3 грудня 2018, 12:46
В Раді зареєстрували президентський законопроект щодо виборів під час воєнного стану 3 грудня 2018, 12:31
Парубій: Рада має призначити місцеві вибори попри воєнний стан 3 грудня 2018, 12:00
Усі новини
Головні новини
Лідером антипатій українців є Росія – соцопитування
НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями РФ
ЗСУ почали збори резерву першої черги
Тимошенко підозрює "штучність" воєнного стану і хоче його скорочення
Усі новини
Instagram дня

Львівський їжак вимагає вашу усмішку

здоров'я

Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати