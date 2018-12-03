У таборах ОРДЛО 9-річним дають автомати і вчать ненавидіти Україну - Лисянський

Більше 5 тисяч дітей в окремих районах Донецької і Луганської областей пройшли навчання в так званих "патріотичних таборах", де навчають поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України.

Про це заявив представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський під час форуму, присвячений 70-річчю Загальної декларації прав людини, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми побачили, як окупанти залучають дітей до військового конфлікту. Вони розгорнули цілу мережу таборів так званого патріотичного виховання. Знаєте, що це за виховання. Це любов до "русского мира" і ненависть до українців, до України", - сказав він.

За словами представника омбудсмена, за результатами моніторингу ситуації в ОРДЛО вдалося встановити, що в таких таборах дітям, починаючи з 9 років, дають у руки автомати, навчають збирати і розбирати їх.

"Через ці табори пройшли навчання більше 5 тисяч дітей", - повідомив Лисянський.

У суботу 1 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що вздовж кордону з Україною, на території ОРДЛО та у анексованому Криму Росія розгорнула наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців.