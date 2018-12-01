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Порошенко назвав кількість озброєння РФ на кордонах з Україною, в ОРДЛО і Криму

Субота, 1 грудня 2018, 14:24
Порошенко назвав кількість озброєння РФ на кордонах з Україною, в ОРДЛО і Криму
фото - прес-служба президента

Вздовж кордону з Україною, на території ОРДЛО та у анексованому Криму Росія розгорнула  наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців. 

Про це 1 грудня заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі техніки Збройним силам - модернізованих бойових літаків, гелікоптерів та безпілотників. 

"Загалом навколо України, вздовж держкордону, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської обл. , Криму розгорнуто наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, близько 1400 артилерійських і ракетних систем залпового вогню, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, більше 500 літаків та 300 вертольотів", - повідомив глава держави. 

Порошенко додав, що в акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів виконують завдання понад 80 кораблів та 8 підводних човних, в т.ч. ударних - 23 кораблі і 6 підлодок.

"Росія й далі випробовує світ, чи погодиться він на перетворення Азовського і Чорного морів на "російське озеро". Це колосальна загроза, на яку ми разом з союзниками шукаємо належну політико-дипломатичну відповідь. Але наша внутрішня правильна відповідь - посилення українського війська, у першу чергу - засобами протиповітряної оборони", - зазначив президент. 

Глава держави зазначив, що літак Ан-77 має стати основою військово-транспортної авіації України, "і не лише України".

"Його характеристики дозволяють кардинально розширити боєздатність десантно-штурмових військ", - заявив Порошенко.

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Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України. 

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Українська правда
Теми: РосіязброяОРДЛОКримПорошенко
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