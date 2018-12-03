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Силовики прийшли з обшуками в кілька єпархій УПЦ МП   

Понеділок, 3 грудня 2018, 14:49
Силовики прийшли з обшуками в кілька єпархій УПЦ МП   

Правоохоронці проводять обшуки у будівлях, які належать єпархіям УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомила речник ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко, передає місцеве видання Житомир.info.

"У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії – ред.), 3 грудня працівники слідчого управління ГУНП в Житомирській області разом з працівниками СБУ проводять 8 санкціонованих обшуків у Києві, Житомирі, Овручі і Коростені. Обшуки проводяться у будівлях, приміщеннях та приватних оселях", - сказала вона.

Як стало відомо, обшуки проводять в приміщеннях, які належать Житомирській і Новоград-Волинській єпархії та Овруцько-Коростенській єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

В управлінні Служби безпеки України в Житомирській області підтвердили участь співробітників СБУ в обшуках, які проводять працівники слідчого управління ГУНП.

Як відомо,  Служба безпеки України проводила слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павла.

Зазначалося, що слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі).

У 2016 році на сайті нерухомості з'явилося оголошення про продаж маєтку владики Павла за 34 млн гривень.

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Теми: Росіяцеркваобшуки
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