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СБУ обшукує житло предстоятеля Києво-Печерської Лаври

П'ятниця, 30 листопада 2018, 09:41
СБУ обшукує житло предстоятеля Києво-Печерської Лаври

Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павла.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Прямо зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури київської області… проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебедя)", - сказав на брифінгу 30 листопада начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

За його словами, слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі).

Гуськов додав, що про результати обшуку повідомлять додатково.

У СБУ зазначили, що обшуки провели у майновому комплексі, який належить митрополиту.

30 листопада інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП повідомив, що в п’ятницю на територію підсобного господарства Києво-Печерської Лаври у селі Вороньки Бориспільського району Київської області прибули три автобуси з представниками СБУ з метою проведення обшуку.

У Лаврі наголошують, що цей комплекс підсобного господарства зареєстрований на Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру.

29 листопада предстоятель Лаври заявляв, що на нього здійснюється тиск.

"Лунають погрози, різного роду нападки", - додав він.

Владика говорив, що проти нього відкрито декілька справ, але не уточнив яких саме та якими правоохоронними органами. Він також сказав: "Не здивуюсь, якщо будуть обшуки та утиски".

У 2016 році на сайті нерухомості з'явилося оголошення про продаж маєтку владики Павла за 34 млн гривень.

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Альона Мазуренко, УП

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Теми: СБУцеркватомособшукиКиїв
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