СБУ обшукує житло предстоятеля Києво-Печерської Лаври

Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Прямо зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури київської області… проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя", - сказав на брифінгу начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

29 листопада предстоятель заявляв, що на нього здійснюється тиск.

"Лунають погрози, різного роду нападки", - додав він.

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