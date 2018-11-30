СБУ обшукує житло предстоятеля Києво-Печерської лаври
Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври Павла.
Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
"Прямо зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури київської області… проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя", - сказав на брифінгу начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.
29 листопада предстоятель заявляв, що на нього здійснюється тиск.
"Лунають погрози, різного роду нападки", - додав він.
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