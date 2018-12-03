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"Справа Хізб ут-Тахрір": 5 кримчан перевезуть до Росії

Понеділок, 3 грудня 2018, 16:39

Російський суд вирішив етапувати до Ростова-на-Дону обвинувачених у так званій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це у понеділок повідомляє "Кримська солідарність".

Кримчанам також продовжили арешт до 27 лютого 2019 року.

Один з обвинувачених, Еміль Джемаденов, заявив, що їх судять лише за думку і погляди.

Адвокати під час суду просили повернути справу прокурору та закрити її через неясність обвинувального висновку. Суд відхилив клопотання.

Справу сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір розглядає суд у Ростові-на-Дону.

Обвинувачені кримчани брали участь через відеоконференцію з СІЗО у Сімферополі.

5 вересня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив арешт п'ятьом етапованим кримчанам, обвинуваченим у так званій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціяРосіяполітв'язні
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