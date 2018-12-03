Суд розморозив нерухомість, яку арештували як "майно майора Мельниченка"

Суд скасував арешт нерухомості, яку слідство називало майном Миколи Мельниченка, підозрюваного у шпигунстві та інших злочинах через записи з кабінету екс-президента Леоніда Кучми.

Про це "Українській правді" повідомила адвокат Мельниченка Тетяна Лежух-Вовк.

Йдеться про столичну квартиру, будинок, 2 земельні ділянки та квартиру у Київській області.

Рішення про скасування арешту ухвалив у понеділок Київський апеляційний суд.

Таким чином суд задовольнив скаргу адвоката. За її словами, повного рішення ще немає.

Однак на думку захисниці, суд, скоріше за все, погодився із доводами, що майно належить третім особам, а не Мельниченку, тому не може бути арештованим і конфіскованим.

У вересні 2018 року Печерський райсуд Києва за клопотанням прокурора ГПУ арештував активи Мельниченка. Зокрема, накладено арешт на дві квартири, житловий будинок і дві земельні ділянки.

Також суд дозволив затримати екс-майора Управління державної охорони.

Мельниченка підозрюють у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства, Мельниченко збирав відомості, що становлять державну таємницю, з метою їх передачі.

Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу".

Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Записи Мельниченка фігурували у кримінальній справі за фактом вбивства Гонгадзе, відкритій проти Кучми 21 березня 2011 року.

Але в грудні 2011-го український суд зобов’язав прокурора припинити обвинувачення проти Кучми на підставі того, що докази про його причетність до вбивства Гонгадзе недостатні.

Суд відхилив записи Мельниченка як докази.

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