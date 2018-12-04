Держдеп: У США є декілька ідей щодо агресії РФ і звільнення полонених моряків

США і Європейські союзники останнім часом працювали над виробленням відповіді на нещодавні агресивні дії РФ в Чорному морі і Керченській протоці.

Про це під час брифінгу у літаку дорогою в Брюссель повідомив представник Державного департаменту США.

"У нас є деякі ідеї в Сполучених Штатах. Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, що неприйнятно, що Росія зробила цей останній крок, цей акт агресії. Протягом останніх декількох днів ми дуже тісно координували свої дії з європейськими союзниками як в форматі НАТО, так і в форматі ЄС, і зараз ми зосереджені на виробленні відповіді альянсу, яка включала би правильну реакцію на те, що сталося в Керчі", - сказав він.

"Існує міжнародний правовий аспект зі свободою судноплавства. І ми хочемо, щоб наші союзники виявили лідерство. Ця проблема набагато ближче до їхнього дому, ніж до нашого. Є багато речей, які Сполучені Штати зробили і будуть продовжувати робити для українців, але ми хочемо переконатися, що ми вийдемо на цьому тижні з єдиною позицією, де ми працюємо з союзниками, щоб виробити комплексну відповідь", - підкреслили в Держдепартаменті.

Представник держдепу нагадав, що США очікують, що європейські країни робитимуть більше для України і звільненя полонених українських моряків.

Раніше у Держдепі заявили, що США у зв'язку з інцидентом у Чорному морі проводитимуть додаткові консультації з союзниками і сподіваються, що інші країни робитимуть більше у відповідь на російську агресію, наприклад, відмовляться від газопроводу Північний потік-2.

Нагадаємо, глави МЗС країн-членів НАТО проведуть зустріч в Брюсселі 4-5 грудня. Міністри країн-членів НАТО проведуть також переговори зі своїми колегами з України та Грузії, які потерпають від російської агресії.