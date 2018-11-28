Держдеп: США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ

Держдеп США висловлює сильну позицію у підтримці України і сподівається, що інші країни робитимуть більше, наприклад, відмовляться від газопроводу Північний потік-2.

Про це під час брифінгу розказала офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

Відповідаючи на питання про те, що далі робитимуть США у контексті нещодавніх подій на Азові, зважаючи на те, що Росія відмовилась від прямих перговорів з Україною, Нойєрт повідомила, що найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками.

"Тепер одна з речей, які, я думаю, ви побачите в найближчі дні і тижні, - це додаткові обговорення, які уряд США вестиме з європейськими союзниками. І одна з речей, які ми хотіли б бачити, - це наші європейські союзники, які роблять більше, щоб допомогти Україні", - сказала вона.

"Уряд Сполучених Штатів займає дуже сильну позицію на підтримку України. Ми хотіли б, щоб і інші країни робили більше. Це те, що закріплено в нашій Стратегії національної безпеки: заохочувати інші країни допомагати одна одній у всьому світі, щоб Сполучені Штати не, я не хочу сказати, брали на себе тягар, але щоб Сполучені Штати не займались цими питаннями головним чином самотужки", -пояснила Нойєрт.

Вона одразу заявила, що уряди Європейських країн можуть накласти санкції на Росію за її дії в Криму і на Донбасі. Не всі санкції з тих, що є, діють повноцінно, посилаючись на дані експертів, продовжила Нойєрт.

Вона також повідомила, що одним із предметів обговорень є газопровід Північний потік-2.

"Північний потік проповзає через кілька цих країн. І, я думаю, Європа має спитати себе, чи є Північний потік чимось, що вони хочуть продовжувати, бо він допомагає російському уряду, і, чи це та підтримка, яку вони хочуть надати російському уряду, продовжуючи підтримувати Північний потік-2", - заявила Нойєрт.

Як повідомлялось, будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.