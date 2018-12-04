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Доба в районі ООС: 14 обстрілів, двоє поранених

Вівторок, 4 грудня 2018, 07:15

Минулої доби в районі проведення ООС окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських  військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов'ї, та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 мм, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру. 

У ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

У штабі ООС зазначили, що підрозділи, які обороняються, вживали адекватних заходів для придушення ворожої вогневої активності. За даними розвідки, 3 грудня трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох поранено.

Від початку цієї доби, противник вогню у напрямку українських позицій не відкривав.

Теми: ООСбойові дії
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