Росія частково розблокувала порти в Азовському морі – Омелян

Рух суден у Керченській протоці здійснюється, порти Бердянськ та Маріуполь частково розблоковано.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує прес-служба відомства.

"Частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь. Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів", – сказав міністр.

"Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено", – уточнив він.

За словами Омеляна, на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід – 1.

Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.

Омелян наголосив, що розблокування українських портів стало можливим завдяки скоординованим діям української влади, жорсткій та однозначній міжнародній реакції, а також увазі з боку іноземних медіа.

Трохи раніше голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал в інтерв’ю на телеканалі "UATV" заявив, що в Керченській протоці близько 170 суден очікують на прохід.

За його словами, Росія в першу чергу пропускає власні та іноземні судна, які йдуть у їхні порти, а в останню чергу – судна, які прямують в українські порти.

"Йде тиха економічна блокада. Практично режим вони не змінили, тільки ускладнили. Відповідно така кількість суден в маленькій протоці впливає на безпеку судноплавства", – сказав Цигикал.

Напередодні Міністерство з питань окупованих територій повідомило про аварійні ситуації з суднами, які чекали на прохід через Керченську протоку в умовах блокади з боку РФ.