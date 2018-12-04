Фірма з оточення екс-регіонала збудує міст у центрі Києва за чверть мільярда – ЗМІ

КП "Інженерний центр" КМДА має намір укласти угоду з ТОВ "Спецавто-Буд" про будівництво моста від Володимирської гірки до Арки дружби народів за 255,57 мільйона гривень.

Така інформація розміщена у системі "Прозорро", повідомляють "Наші гроші".

Мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками "Хрещатий" і "Володимирська гірка" планують збудувати до кінця 2019 року.

На ньому встановлять дві підзорні труби кожна по 100 тисяч гривень.

Відзначається, що найбільша сума у 86,87 мільйона гривень піде на індивідуальні металоконструкції по 51 тисячі гривень/т і металоконструкції прогонової будови по 82 тисячі гривень/т.

На перильну огорожу з нержавіючої сталі зі склом витратять 17,02 мільйона гривень (по 37 тисяч гривень/м), на декоративно-захисний карниз із нержавіючого сталевого листа товщиною 4 мм – 6,45 мільйона гривень (по 14 тисяч гривень/кв. м), на видові вікна зі скла в рамі з нержавіючої сталі – 4,43 мільйона гривень (60 тисяч гривень/кв. м).

Повідомляється, що ціна угоди буде на 2% нижчою від очікуваної вартості закупівлі у 260,47 мільйона гривень.

Відзначається, що столичний "Спецавто-Буд" уперше сам виграв тендер. Однак цього року на будівництві моста в Івано-Франківську він був субпідрядником ТОВ "Мостобудівельний загін №112", пов’язаного з оточенням екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Продивуса.

Нині засновником переможця є киянин Роман Брижак, а директором – Сергій Дубенко, проте раніше цією фірмою володіла прописана разом із Брижаком Галина Юзефович.

Компанія зі статутним капіталом 7 тисяч гривень орендує більшість техніки у свого власника.

Брижак також володіє ТОВ "Техно Стиль Груп" одноосібно та ТОВ "Транс БР" і ТОВ "Міжрегіональна будівельна компанія "Альянс" разом із киянкою Світланою Крук.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ "Джет Альянс".

Чотири інші фірми не допустили до аукціону за невідповідність тендерній документації.

Нагадаємо, у жовтні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що планує відкрити пішохідно-велосипедний міст від Володимирської гірки до Арки дружби народів наприкінці весни 2019 року.