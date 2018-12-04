ЗМІ знайшли доказ, що ФФУ через посередників "накрутила" $1,5 млн

Федерація футболу України, під керівництвом нардепа Андрія Павелко через компанії-прокладки із Арабських Еміратів домоглася збільшення вартості угоди закупівлі обладнання для ФФУ на 20%, завдяки чому освоїла $ 1,5 млн.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що відповідальність за появу посередника, компанію S.T.D. ZTE з Об’єднаних Арабських Еміратів, що накрутила майже півтора мільйони доларів під час будівництва заводу для Федерації футболу України, українська Федерація покладала на німецьких партнерів, компанію "Політан".

"За твердженнями представників ФФУ, саме "Політан" вимагав включити посередника в контракти, відмовляючись без цього надавати технологію і ліцензію на виробництво штучного покриття для футбольних полів", - йдеться у програмі.

Зокрема, повідомляється, що президент ФФУ, нардеп від БПП та очільник бюджетного комітету парламенту Андрій Павелко стверджував, що провів власне розслідування і отримав підтвердження, що була письмова вимога "Политану" залучити посередника і збільшити вартість угоди.

"Для того, щоб підтвердити ліцензію і надалі підтвердити якість і технології "Політану", ми зобов'язані були діяти на умовах, які нам надав виробник кращого покриття", - сказав Павелко.

Він додав, що для завершення угоди була обрана компанія, яка знаходиться в Арабських Еміратах.

У програмі наголошують, що жодних письмових підтверджень цьому Павелко не надав, при цьому сам "Політан" подібні твердження заперечує.

У компанії журналістам відповіли, що ліцензійна угода не укладена і по сьогодні, та, головне, "Політан" ніколи не вимагали посередника в угоді із заводом Федерації футболу України.

"Не існує вимог від Polytan, у ліцензійній угоді чи іншому документі чи/або гарантійному листі. Причина замовлення компонентів для українського виробничого проекту через більше ніж одну компанію невідома Polytan, але ми наголошуємо, що це завжди було за однаковою ціною, вимогами та умовами", - йдеться у відповіді компанії.

Також там заявили, що ФФУ та Polytan ніколи не обговорювали посередника і компанія ніколи не платила комісій чи привілеїв особам, власнику, менеджеру чи працівникам ФФУ чи SDT ZTE.

""Політан" ніколи не залучав жодних третіх партнерів (у тому числі компанії SDT або машинобудівників), як умову для участі в проекті, так само як і ніколи не зобов'язував FFU Production залучати певних партнерів. Це виключне право і вибір української сторони", - зазначають у німецькій компанії.

У програмі додають, що через арабську прокладку постачалося не лише обладнання, скопійоване із заводу Polytan, але й американська установка "Еко Грін", що перетворює старі шини на гумову крихту і не має жодного стосунку до політанівської технології.

"Під час перевірки інформації щодо реальних обсягів обладнання, які пройшли через компанію-прокладку S.D.T. ZTE, журналісти Bihus.Info виявили, що схема передбачала не разовий, а постійний заробіток", - сказано у програмі.

"Бо матеріали для виробництва штучного покриття LigaGrass Pro від Politan, тобто нитки для штучної трави, теж постачалися через посередника із Об’єднаних Арабських Еміратів. Ця компанія отримала п’ятирічний дозвіл Міністерства екології України на постачання політанівських ниток для заводу ФФУ", - повідомляють автори розслідування.

Наголошується, що саме "кучеряву" траву LigaGrass Pro минулого року Мінрегіонбуд вписав як обов’язкову вимогу для штучних футбольних полів, що закуповуються за бюджетний кошт.

Це дозволило у 2017 році забезпечити завод ФФУ замовленнями на 270 млн. грн. При цьому бюджетний комітет Верховної Ради, який очолює Президент ФФУ Андрій Павелко, сприяв збільшенню бюджетного фінансування на нові футбольні майданчики із штучним покриттям до 370 мільйонів гривень.

"Єдина роль компанії-прокладки із Арабських Еміратів — це збільшення вартості угоди на 20%. Хто ж її вигодонабувач? Вочевидь, той, хто бреше. На брехні погоріли і президент Федерації футболу України, і її генеральний секретар", - заявили у програмі.

Раніше стало відомо, що S.D.T закуповувала іноземне обладнання для заводу, яким володіє Федерація футболу. Потім вона перепродавла "ФФУ Продакшн" (заснована Федерацією) таке ж обладнання на 20 відсотків дорожче: разом із послугами транспортування та догляду за налаштуванням.

Таким чином, за поставки обладнання у 2017-2018 роках "ФФУ Продакшн" могла переплатити більше 1 мільйону доларів. Ці гроші з бюджету Федерації футболу України осіли на рахунках арабського офшору S.D.T.

Згодом президент Федерації футболу Андрій Павелко підтвердив зустріч з шейхом Мохамедом Кайедом, котрий є керівником компанії S.D.T, що закуповувала устаткування для заводу з виробництва штучних полів, проте звинувачення в осіданні коштів в офшорі назвав нісенітницею.