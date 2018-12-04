Муженко про збори резервістів: Самі приходять, і більше, ніж треба

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що на збори резервістів першої черги, які стартували 3 грудня, прийшло більше охочих, ніж було потрібно.

Про це він сказав в ефірі каналу ICTV 3 грудня.

"Ми розпочали підготовку оперативного резерву номер один. І ми отримали бажаючих пройти підготовку набагато більше, ніж була наша потреба. І це великий плюс. Люди самі приходять, і навіть деякі ображаються, що не попали (на навчання – ред.)", - сказав Муженко.

Він продемонстрував карту з розміщенням російських військових і озброєння на кордоні з Україною і пояснив, що навчання потрібні, щоб відбити можливу агресію.

"Характер дислокації цих частин (Росії – ред.) показує, що в самий короткий термін можуть бути створені відповідні наступальні угруповання. І напрямок їхніх дій – Україна", - сказав Муженко.

Він додав, що ЗСУ розглядають як потенційно небезпечні не лише донецько-луганський напрямок, а загалом кордон з Росією – і на північному сході і з боку моря.

Нагадаємо, 3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.