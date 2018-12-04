Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив скаргу Центру протидії корупції щодо бездіяльності Національної поліції під час нападу на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна 17 липня біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє ЦПК.

У документі, опублікованому на сайті громадської організації, зазначається, що ухвала була прийнята 21 листопада.

Згідно з ухвалою, суд зобов'язав слідчого Головного управління Нацполіції у Києві внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ГО "Центр протидії корупції", яка була подана ще 10 вересня.

У документі сказано, що ухвала оскарженню не підлягає.

Повідомляється, що ЦПК вимагав через суд відкриття кримінального провадження щодо службової недбалості правоохоронців. Вони не вжили заходів, щоб запобігти заворушенням та затримати нападників під час акції 17 липня біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В організації додають, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, Нацполіція мала відкрити провадження протягом 24 годин після заяви про вчинення злочину, однак не зробила цього.

Як повідомлялося, 17 липня біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрались протестувальники, одні з яких вимагають відставки керівника відомства Назара Холодницького, інші вимагають його роботи.

В результаті провокатори облили зеленкою та закидали тортами голову ЦПК Віталія Шабуніна, який був організатором акції за відставку керівника САП Назара Холодницького.

Після цього Шабунін отримав хімічний опік обох очей.