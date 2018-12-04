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Соціолог пояснила брак нових облич у президентських перегонах

Вівторок, 4 грудня 2018, 13:39

Українські виборці дізнаються про кандидатів у президенти переважно з телебачення, через що в політиці важко з'явитися "новим обличчям".  

Таку думку "Українській правді" висловила соціолог, глава фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

"Запит на нові обличчя на виборах залишається високим. Але звідки люди взагалі можуть дізнатися про нових лідерів? З телебачення. Я б сказала, що того, чого немає в телеящику, немає і в суспільній свідомості", - сказала вона.

"Тому, з одного боку, дві третини громадян висловлюють потребу в нових лідерах, з іншого – лише 25% можуть когось назвати. І ті, кого вони називають – це люди, добре відомі з телевізора", - додала Бекешкіна.

Як відомо, Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.

Більше читайте тут: Ірина Бекешкіна: Порошенку складніше увійти у другий тур, ніж перемогти в ньому

Українська правда

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Теми: вибориЗМІ
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