Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2018 року

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Понеділок, 26 листопада 2018, 22:28

Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.

За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів, повідомляє "Громадське".

Президент Петро Порошенко під час виступу в Раді перед запровадженням воєнного стану наголосив, що після цього голосування депутати мають проголосувати за проект постанови про призначення виборів президента.

Зазначимо, що після того, як Рада національної безпеки та оборони та президент ініціювали запровадження воєнного стану, було незрозуміло, чи відбудуться вибори президента 31 березня наступного року, як передбачає законодавство, оскільки під час дії воєнного стану вибори не проводяться.

Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану з 28 листопада.

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Теми: вибори Воєнний стан Верховна Рада
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