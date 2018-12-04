Луценко запевняє, що в Одесі призупинять усе будівництво

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що всі будівельні роботи в Одесі призупинять на місяць і проведуть перевірку дозвільних документів.

Про це він сказав на брифінгу в Одесі 4 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні попросив губернатора в рамках його повноважень і міністра внутрішніх справ зупинити все будівництво, здійснити перевірки документів, причому розпочати це буквально через тиждень. За тиждень ми запропонуємо алгоритм, і всі будівельники повинні показати свої документи. Почнемо з Одеси, а потім далі", - сказав Луценко.

Він додав, що насильство на вулицях пов'язане, зокрема, з незаконною діяльністю забудовників.

"Потрібно розібратися, чому навколо будівництва стільки напівкримінальної та кримінальної активності. Відповідь очевидна: більшість забудовників не мають повного пакета документів і користуються наближеністю до влади, щоб отримати шматок землі", - сказав генпрокурор.

Луценко також розповів, що керівник Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев зазнає атак після впровадження електронної системи дозвільної документації та низки кадрових рішень, і запевнив, що захищатиме тих, хто бореться з корупцією.

Раніше генпрокурор заявив, що причиною нападів на активістів в Одеській області є те, що активісти застосовують силу для боротьби з порушеннями, зокрема, з незаконними забудовами.

Він також додав, що знає імена всіх, хто стоїть за незаконним будівництвом, але не розповів, чи вживав якихось заходів для притягнення цих осіб до відповідальності.