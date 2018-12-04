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Луценко розповів, чому в Одесі нападають на активістів

Вівторок, 4 грудня 2018, 12:56

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що причиною нападів на активістів в Одеській області є те, що активісти застосовують силу для боротьби з порушеннями.  

Про це він сказав під час виїзного засідання в Одесі 4 грудня.

"Проаналізувавши декілька десятків випадків (нападів на активістів – ред.) працівники ГПУ прийшли до висновку, що основаною причиною цього насилля є непередбачене законом застосування насилля різних людей – у тому числі активістів – до різних ситуацій", - сказав Луценко.  

Генпрокурор додав, що ніхто "навіть найідеальніший активіст, не має права на власний розсуд збирати групу з битами і нападати на, як він вважає, незаконне будівництво, лотерею чи аптеку".

"З іншого боку було б нечесно сказати, що у них є прямий інший вихід. Бо коли звертаються до правоохоронних органів, у тому числі Одеської області, то вони дуже рідко знаходять підтримку в припиненні того чи іншого порушення закону", - сказав він.

За словами Луценка, незаконне будівництво в Одесі як велось, так і ведеться.  

"І тих, хто стоїть за цим будівництвом, ви, шановні, знаєте по іменах. Я також. У суспільства просто урвався терпець – якщо ви їх знаєте, то чому не припиняєте? Тому вони вже не звертаються ні до прокуратури, ні до поліції ні до інших структур, а діють самостійно", - сказав генпрокурор.

Він додав, що тут спрацьовує принцип бумеранга – коли насилля породжує ще більше насилля.

"Тому перша вимога: зупинити будь-які форми незаконного бізнесу, бо вони є головним джерелом насилля щодо громадських активістів", - сказав Луценко, нагадавши, що на Одещині є незаконне будівництво, і незаконний гральний бізнес,і продаж наркотиків в аптеках, і дерибан землі.

"Кримінальні провадження, яких є безліч у кожному з цих випадків, мають бути доведенні до кінця – до підозри і суду", - підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, травні 2018 року двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Під час зіткнення він отримав ножове поранення. Один з нападників утік, але згодом його затримали і відпустили, він проходить у справі як свідок. Інший  отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне. 

5 червня в Одесі двоє невідомих напали з ножем та поранили Віталія Устименка. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.

7 червня Устименко повідомив, що йому дадуть державну охорону. Однак уже 14 серпня стало відомо, що Устименка залишили без охорони.

22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей". 

У партії вважають, що до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов, акції проти діяльності якого проводив Михайлик. 

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоОдесанапад
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