Луценко розповів, чому в Одесі нападають на активістів
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що причиною нападів на активістів в Одеській області є те, що активісти застосовують силу для боротьби з порушеннями.
Про це він сказав під час виїзного засідання в Одесі 4 грудня.
"Проаналізувавши декілька десятків випадків (нападів на активістів – ред.) працівники ГПУ прийшли до висновку, що основаною причиною цього насилля є непередбачене законом застосування насилля різних людей – у тому числі активістів – до різних ситуацій", - сказав Луценко.
Генпрокурор додав, що ніхто "навіть найідеальніший активіст, не має права на власний розсуд збирати групу з битами і нападати на, як він вважає, незаконне будівництво, лотерею чи аптеку".
"З іншого боку було б нечесно сказати, що у них є прямий інший вихід. Бо коли звертаються до правоохоронних органів, у тому числі Одеської області, то вони дуже рідко знаходять підтримку в припиненні того чи іншого порушення закону", - сказав він.
За словами Луценка, незаконне будівництво в Одесі як велось, так і ведеться.
"І тих, хто стоїть за цим будівництвом, ви, шановні, знаєте по іменах. Я також. У суспільства просто урвався терпець – якщо ви їх знаєте, то чому не припиняєте? Тому вони вже не звертаються ні до прокуратури, ні до поліції ні до інших структур, а діють самостійно", - сказав генпрокурор.
Він додав, що тут спрацьовує принцип бумеранга – коли насилля породжує ще більше насилля.
"Тому перша вимога: зупинити будь-які форми незаконного бізнесу, бо вони є головним джерелом насилля щодо громадських активістів", - сказав Луценко, нагадавши, що на Одещині є незаконне будівництво, і незаконний гральний бізнес,і продаж наркотиків в аптеках, і дерибан землі.
"Кримінальні провадження, яких є безліч у кожному з цих випадків, мають бути доведенні до кінця – до підозри і суду", - підсумував генпрокурор.
Нагадаємо, травні 2018 року двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.
Під час зіткнення він отримав ножове поранення. Один з нападників утік, але згодом його затримали і відпустили, він проходить у справі як свідок. Інший отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.
Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.
5 червня в Одесі двоє невідомих напали з ножем та поранили Віталія Устименка. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство.
7 червня Устименко повідомив, що йому дадуть державну охорону. Однак уже 14 серпня стало відомо, що Устименка залишили без охорони.
22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей".
У партії вважають, що до нападу може бути причетний мер Одеси Геннадій Труханов, акції проти діяльності якого проводив Михайлик.
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