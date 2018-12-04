Одного з соратників Саакашвілі знайшли мертвим

Члена політради опозиційної партії "Єдиний національний рух", яку очолює екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, колишнього міністра культури Ніколоза Руруа знайшли мертвим у його будинку в Тбілісі.

Про це повідомляє 4 грудня видання "Грузія онлайн".

Руруа було 50 років.

Точна причина смерті поки не встановлена. За попередньою версією, озвученою грузинськими ЗМІ, причиною міг стати серцевий напад.

Ніколоз Руруа почав свою політичну кар'єру в 2001 році, активно співпрацював з Міхеілом Саакашвілі та Зурабом Жванія. Після "Революції троянд" 2003 року його став депутатом парламенту.

Він був автором ідеї створення в Тбілісі Музею радянської окупації, одним з ініціаторів перенесення пам'ятника Йосипу Сталіну з головної площі Горі на територію його музею.

У 2009 році Руруа був призначений міністром культури. Обіймав цю посаду аж до зміни влади в Грузії в 2012 році.

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