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Політв'язня Панова етапували до Криму - рідні

Вівторок, 4 грудня 2018, 23:52

Громадянина України Євгена Панова, засудженого до восьми років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів", етапували до СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на матір Панова Віру Котелянець. Цю інформацію також підтвердив брат Панова Ігор Котелянець.

"На даний момент невідомо, з якими процесуальними діями пов'язане переміщення Панова. У родичів та адвоката українця поки що немає можливості з ним зв'язатися, оскільки він перебуває на карантині", - йдеться у повідомленні.

9 жовтня Панова етапували до Москви, його справу передали до Верховного суду РФ для розгляду апеляції.

25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтій були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.

Захтій підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Панов відмовився від угоди з російським слідством.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполітв'язні
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