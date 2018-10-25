Верховний суд РФ відмовився змінити вирок політв’язню Панову

Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.

Про це повідомляє "ТАСС".

Вирок так званого "Верховного суду Республіки Крим" від 13 липня залишили без змін, апеляційні скарги на нього – без задоволення.

Таким чином, вирок набув чинності.

Про його переклад просили і захист, і обвинувачення, на думку якого, рішення суду було "надмірно м’яким".

Засідання пройшло у закритому режимі.

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтій були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.

Захтій підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Панов відмовився від угоди з російським слідством.