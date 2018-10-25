Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд РФ відмовився змінити вирок політв’язню Панову

Четвер, 25 жовтня 2018, 15:36

Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.

Про це повідомляє "ТАСС".

Вирок так званого "Верховного суду Республіки Крим" від 13 липня залишили без змін, апеляційні скарги на нього – без задоволення.

Таким чином, вирок набув чинності.

Про його переклад просили і захист, і обвинувачення, на думку якого, рішення суду було "надмірно м’яким".

Засідання пройшло у закритому режимі.

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтій були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.

Захтій підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Панов відмовився від угоди з російським слідством.

Теми: політв'язніКримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
політв'язні
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: