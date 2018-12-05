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Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ

Середа, 5 грудня 2018, 08:43

Українську православну церкву можуть сформувати за моделлю Критської, де головою є митрополит, а не патріарх.

Це слідує зі статуту, запропонованого Священним синодом Вселенського патріархату, одну зі сторінок якого грецькою опублікувала агенція церковних новин Romfea.

У документі також ідеться про ставропігію й отримання мирри лише з Константинополя.

 

Цей статут Синод затвердив наприкінці листопада, але директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Ростислав Павленко наголосив, що рішення щодо статуту Української церкви прийматиме її Собор.

"Синод Вселенського патріархату сформулював пропозиції щодо імплементації томосу про автокефалію (незалежність) у статут Церкви – які будуть розглянуті українськими архієреями", – наголосив Павленко.

Павленко також зазначив, що всі останні за часом томоси, які надавали православним церквам, знаменували постання незалежної Церкви. "Наш теж буде на це схожий. Зовсім скоро".

Українська правда
Теми: церкватомосрелігія
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