Тимошенко в США поговорила з Волкером і сходила на "круглий стіл"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у Сполучених Штатах Америки зустрілася зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Вона повідомила, що обговорювала з ним останні події в районі Керченської протоки і закликала посилити санкції проти Росії.

"Курт Волкер підкреслив необхідність повернення Україні захоплених моряків та військових кораблів", – повідомляється у Facebook Тимошенко.

Тимошенко зустрілася з Волкером Twitter Kurt Volker

"Подякувала Сполученим Штатам за допомогу та підтримку нашої держави. Закликала до посилення санкцій проти агресора Росії, а також наголосила на необхідності надання допомоги військово-морським силам України", – заявила нардеп і претендент на посаду президента.

"У контексті безпеки поговорили і про політичний процес в Україні. Пройшлися по розділах "Нового курсу", підготовленого нашою командою з кращими експертами, – нова Конституція, новий економічний курс, нова стратегія миру та безпеки", – додала Тимошенко.

За її словами, Волкер запевнив, що США і надалі підтримуватимуть політику відкритих дверей НАТО для України.

Сам Волкер написав у Twitter, що на зустрічі з Тимошенко обговорював погляди США на останні події на сході Україні та в морях, а також шляхи досягнення миру.

Крім того, Тимошенко у Вашингтоні взяла участь у круглому столі в Атлантичній Раді.

"Зустріч відбувалася за принципом Chatham House – нерозголошення авторства висловлювань задля більшої відвертості – тому розповісти, хто і що думає про ситуацію в Україні, не маю права", – зазначила Тимошенко.

Тимошенко на круглому столі в Атлантичній Раді Facebook Юлії Тимошенко

"Скажу лише, що у круглому столі взяли участь понад 20 представників Атлантичної Ради, виконавчої влади США, міжнародних фінансових інституцій та провідних дослідницьких центрів. Тема круглого столу – безпекова ситуація в Україні", – додала вона.

Тимошенко уточнила, що цю ж тему обговорила з сенатором США від Арканзасу Томом Коттоном, який входить у комітет із питань збройних сил та розвідки і "є співавтором свіжої резолюції щодо засудження російської агресії проти українських військових кораблів".

Юлія Тимошенко поговрила з Томом Коттоном

"Обговорили конкретні кроки, які б могли здійснити найближчим часом Адміністрація та Сенат США, щоб посилити підтримку української армії, зокрема військово-морського флоту", – зазначила вона.

"Я закликала до посилення санкцій проти Росії та висловила позицію, що Мінські угоди були необхідними, але недостатніми для встановлення стійкого миру в Україні. Тому наголосила на необхідності проведення переговорів в форматі "Будапешт плюс" з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини", – заявила Тимошенко.