Волкер: США і Європа можуть посилити санкції проти РФ через захоплення українських моряків

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Середа, 5 грудня 2018, 01:33

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати і Європа можуть посилити санкції проти РФ або запровадити нові через захоплення українських моряків та кораблів.

Про це він сказав у коментарі "Голосу Америки".

"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо", - зазначив Волкер.

Він також висловив думку, що РФ має звільнити захоплених українських моряків та кораблі у якості жесту доброї волі перед святами.

"Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Росіяни мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх", - заявив дипломат.

Крім цього, спецпредставник США підкреслив, що збереження уваги на долі українських моряків має посприяти їх звільненню.

Раніше у ЄС підтвердили, що обговорюють можливість запровадження нових санкцій проти Росії у зв’язку з ескалацією ситуації в Азовському морі.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

Читайте також:  "Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти"

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Теми: США Росія Керч Азовське море
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