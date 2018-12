Посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів "виборів" на Донбасі – ЗМІ

Посли ЄС у середу вирішили запровадити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС прийняли рішення ввести санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення 10 грудня" - написав він.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia