Посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів "виборів" на Донбасі – ЗМІ
Посли ЄС у середу вирішили запровадити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС прийняли рішення ввести санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення 10 грудня" - написав він.
EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 5, 2018
Нагадаємо, ЄС вважає "вибори", що відбулися на 11 листопада, незаконними і нелегітимними та не визнає їх.
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