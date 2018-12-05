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Посли ЄС схвалили санкції проти 9 організаторів "виборів" на Донбасі – ЗМІ

Середа, 5 грудня 2018, 11:04

Посли ЄС у середу вирішили запровадити санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС прийняли рішення ввести санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення 10 грудня" - написав він.

Нагадаємо, ЄС вважає "вибори", що відбулися на 11 листопада, незаконними і нелегітимними та не визнає їх.

Європейська правда

Теми: ЄСДонбасОРДЛОвибори
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