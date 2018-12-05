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В аеропорту "Київ" літак потрапив в аварію

Середа, 5 грудня 2018, 11:27
В аеропорту Київ літак потрапив в аварію

В аеропорту "Київ" сталась аварія за участі пасажирського літака, який зіштовхнувся з технічним автомобілем.

Про це "Українській правді" повідомила речниця аеропорту Галина Богданенко.

"Це рейсовий літак авіакомпанії "Мотор Січ" до Одеси. Зараз рейс відкладений, тому що в таких випадках завжди потрібно оглянути літак, потрібні спеціалісти і деякий час", – розповіла прес-секретар.

 
фото: facebook романа сініцина

За її словами, у літака, скоріше за все, є ушкодження, але вони незначні.

Через аварію ніхто не постраждав.

"Літак почав їхати без дозволу, і тому такий інцидент трапився", – додала Богданенко.

Вона уточнила, що наразі обставини аварії з'ясовуються.

На сайті аеропорту зазначено, що рейс, призначений на 9:50, затримується до 14 години.

Волонтер Роман Сініцин у Facebook написав, що літак зіштовхнувся з генератором.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: аеропортКиїваварія
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