В аеропорту "Київ" літак потрапив в аварію
В аеропорту "Київ" сталась аварія за участі пасажирського літака, який зіштовхнувся з технічним автомобілем.
Про це "Українській правді" повідомила речниця аеропорту Галина Богданенко.
"Це рейсовий літак авіакомпанії "Мотор Січ" до Одеси. Зараз рейс відкладений, тому що в таких випадках завжди потрібно оглянути літак, потрібні спеціалісти і деякий час", – розповіла прес-секретар.
За її словами, у літака, скоріше за все, є ушкодження, але вони незначні.
Через аварію ніхто не постраждав.
"Літак почав їхати без дозволу, і тому такий інцидент трапився", – додала Богданенко.
Вона уточнила, що наразі обставини аварії з'ясовуються.
На сайті аеропорту зазначено, що рейс, призначений на 9:50, затримується до 14 години.
Волонтер Роман Сініцин у Facebook написав, що літак зіштовхнувся з генератором.
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