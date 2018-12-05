Партія "Укроп" офіційно оголосила позафракційного народного депутата Олександра Шевченка своїм кандидатом на президентських виборах у березні 2019 року.

Відповідне рішення партія ухвалила під час XVI з’їзду 5 грудня.

Згідно з повідомленням політсили, право змагатися за головний пост у державі Шевченко "виборов на внутрішньопартійних праймеріз".

Позафракційний нардеп-маджоритарник, засновник та екс-директор туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко заявляв про свій намір брати участь у виборах президента України ще в липні.

Раніше 5 грудня один із засновників партії "Укроп" міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про вихід із цієї політсили.

Він уточнив, що не хоче "мати справи з публікою, яка захопила владу в "Укропі".

Партія олігарха Ігоря Коломойського "Укроп" отримала офіційне свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції у червні 2015 року.

Партію створили люди, близькі до Коломойського – зокрема, Геннадій Корбан і Борис Філатов.

23 січня 2016 року Корбана змістили з посади голови політради партії "Укроп".