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Справа про держзраду: СБУ допитала 12 священиків УПЦ МП

Середа, 5 грудня 2018, 17:55
Справа про держзраду: СБУ допитала 12 священиків УПЦ МП

У середу в управлінні СБУ в Рівненській області допитували 12 священнослужителів Рівненської та Сарненської єпархій УПЦ МП.

Про це з посиланням на прес-секретаря управління СБУ Інну Ілючок повідомляє LIGA.net.

"Сьогодні були викликані 12 священиків в якості свідків у відкритому кримінальному провадженні, яке розслідують слідчі СБУ в Рівненській області", - сказала вона.

При цьому представниця СБУ відмовилася надавати додаткову інформацію про допити, пославшись на відсутність відповідного дозволу слідчого, але уточнила, що в повістках на допит фігурували статті 111 та 161 ККУ - державна зрада і розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Єпископ Дубенський Пімен (Воят) підтвердив місцевому виданню "ЧаРівне", що священиків допитували в рамках провадження за статтями 111 і 161 кримінального кодексу.

Він заявив, що вважає підозри, які нібито пред'явлені священикам, "натягнутими і незаконними". За словами Пімена, священики УПЦ МП не поширювали агітаційну продукцію і не давали інтерв'ю російським ЗМІ.

 

Вранці 5 грудня Служба безпеки повідомила, що під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату була викрита мережа розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

Теми: церквадержзрадаСБУ
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