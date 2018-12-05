СБУ вилучила в приміщеннях УПЦ МП матеріали з пропагандою релігійної нетерпимості

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Середа, 5 грудня 2018, 10:26

Під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

Про це 5 грудня повідомляє прес-служба Служби безпеки.

Правоохоронці зазначають, що протягом останніх днів провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях УПЦ МП та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії.

"За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі", - повідомили у відомстві.

Зокрема, протягом двох діб правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

 

Експертиза Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз визнала, що це видання "містить пропаганду релігійної нетерпимості…ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть".

 

Крім того іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.

 

3 грудня стало выдомом, що правоохоронці проводять обшуки у будівлях, які належать єпархіям УПЦ Московського патріархату. Зокрема, силовики провели 8 санкціонованих обшуків у Києві, Житомирі, Овручі і Коростені.

Як відомо, 30 листопада Служба безпеки України проводила слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павла.

 

Зазначалося, що слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі).

 

У 2016 році на сайті нерухомості з'явилося оголошення про продаж маєтку владики Павла за 34 млн гривень.

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Українська правда

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