Чиновники провели інвентаризацію святинь у Почаївській лаврі
Комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в середу провела ревізію в Свято-Успенській Почаївській лаврі.
Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
Перевірку здійснювали в Успенському соборі, Троїцькому соборі, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.
"5 грудня Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник перевірив наявність експонатів, згідно з реєстром 60-х років, на території Свято-Успенської Почаївської Лаври … В результаті перевірки всі святині виявилися на місці", - йдеться в повідомленні УПЦ МП.
Церковники повідомляють, що перевірку наявності зареєстрованих експонатів комісія заповідника провела згідно опису радянського періоду.
28 листопада Кабмін повернув Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику.
Комісія Міністерства юстиції 23 листопада за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.
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