Чиновники провели інвентаризацію святинь у Почаївській лаврі

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Середа, 5 грудня 2018, 19:44

Комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника в середу провела ревізію в Свято-Успенській Почаївській лаврі.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Перевірку здійснювали в Успенському соборі, Троїцькому соборі, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.

"5 грудня Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник перевірив наявність експонатів, згідно з реєстром 60-х років, на території Свято-Успенської Почаївської Лаври … В результаті перевірки всі святині виявилися на місці", - йдеться в повідомленні УПЦ МП.

Церковники повідомляють, що перевірку наявності зареєстрованих експонатів комісія заповідника провела згідно опису радянського періоду.

28 листопада Кабмін повернув Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику.

Комісія Міністерства юстиції 23 листопада за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.

Українська правда

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Теми: церква Тернопільська область
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