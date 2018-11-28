Кабмін повернув Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику

Кабінет міністрів України скасував рішення про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільській області.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що Кабмін скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438 "Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври" (м.Почаїв Тернопільської області).

Повідомляється, що цим документом в 2003 році зі складу заповідника були виключені: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, Архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус.

Як повідомлялося, комісія Міністерства юстиції за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.

Як писав "5 Канал" 13 листопада, споруди Почаївської лаври, які перебувають у державній власності, передали в оренду Московському патріархату аж до 2052 року рішенням реєстратора. Два великі собори, монастирські келії, архієрейський будинок – загалом шість споруд лаври, площею більше як 7 тисяч квадратних метрів.

В 2003 році, за часів прем’єра Віктора Януковича, споруди Почаївської лаври були вилучені зі складу Кременецько-Почаївського заповідника. І лише у 2018 році Міністерство культури доручило державному заповіднику їх повернути. Заповідник першим звернувся до реєстратора з претензією на споруди Лаври, але святині дісталися Московському патріархату.

У зв’язку з цим представник Міністерства культури, права та інтереси якого було порушено, оскаржив до Міністерства юстиції незаконні дії державного реєстратора.