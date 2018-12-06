Путін: Росія буде робити заборонені ракети, якщо США вийдуть з ДРСМД

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Четвер, 6 грудня 2018, 04:19

Росія буде розробляти ракети, які заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо Сполучені Штати вийдуть з нього і почнуть виробляти таку зброю.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, пише Reuters.

Путін в коментарях по телебаченню заявив, що США звинуватили Росію в порушенні договору, для того, щоб мати привід для виходу з нього.

"Здається, наші американські партнери вважають, що ситуація настільки змінилася, що у Сполучених Штатів також має бути така зброя. Яка наш відповідь? Це просто: в цьому випадку ми теж це зробимо", - сказав він.

Як повідомлялося, 4 грудня США дали РФ 60 днів на повернення до виконання договору. Після закінчення цього терміну США призупинять свої зобов'язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

У той же день країни НАТО прийняли заяву про те, що порушення Росією ДРСМД руйнує основи ефективного контролю над озброєннями і підриває безпеку союзників Альянсу.

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Теми: ядерна зброя Росія США Путін
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