Україна 11-та за релігійністю в Європі. Росія відстає

Україна посідає 11-те місце за релігійністю населення серед 34 країн Європи.

Про це свідчить дослідження американського дослідницького центру Pew, повідомляє "Радіо Свобода".

За даними центру, 31% населення в Україні є дуже релігійним. Це визначили, узагальнивши чотири показники релігійності.

Як показало дослідження, 22% населення України кажуть, що релігія є дуже важливою в їхньому житті (13-те місце серед європейських країн у цій категорії);

35% кажуть, що відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць (9-те);

29% кажуть, що моляться щодня (9-те);

32% кажуть, що вірять у Бога з абсолютною впевненістю (13-те місце)

Дослідники вказують, що європейці загалом менш релігійні, ніж люди в інших частинах світу. Але й у межах Європи іноді існують значні відмінності у рівнях релігійності.

Перше місце у рейтингу посіла Румунія (55% населення є дуже релігійним), друге – Вірменія (51%), третє – Грузія (50%).

Найменш релігійними виявилися Естонія (7%), Данія (8%) і Чехія (8%).

Росія посідає 20-ту позицію: 17% її населення є дуже релігійними.

Повний перелік країн Європи за спаданням міри релігійності громадян: