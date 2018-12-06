Україна 11-та за релігійністю в Європі. Росія відстає
Україна посідає 11-те місце за релігійністю населення серед 34 країн Європи.
Про це свідчить дослідження американського дослідницького центру Pew, повідомляє "Радіо Свобода".
За даними центру, 31% населення в Україні є дуже релігійним. Це визначили, узагальнивши чотири показники релігійності.
Як показало дослідження, 22% населення України кажуть, що релігія є дуже важливою в їхньому житті (13-те місце серед європейських країн у цій категорії);
35% кажуть, що відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць (9-те);
29% кажуть, що моляться щодня (9-те);
32% кажуть, що вірять у Бога з абсолютною впевненістю (13-те місце)
Дослідники вказують, що європейці загалом менш релігійні, ніж люди в інших частинах світу. Але й у межах Європи іноді існують значні відмінності у рівнях релігійності.
Перше місце у рейтингу посіла Румунія (55% населення є дуже релігійним), друге – Вірменія (51%), третє – Грузія (50%).
Найменш релігійними виявилися Естонія (7%), Данія (8%) і Чехія (8%).
Росія посідає 20-ту позицію: 17% її населення є дуже релігійними.
Повний перелік країн Європи за спаданням міри релігійності громадян:
- Румунія 55%
- Вірменія 51%
- Грузія 50%
- Греція 49%
- Молдова 47%
- Боснія 46%
- Хорватія 44%
- Польща 40%
- Португалія 37%
- Сербія 32%
- Україна 31%
- Словаччина 29%
- Білорусь 27%
- Італія 27%
- Ірландія 24%
- Литва 21%
- Іспанія 21%
- Болгарія 18%
- Нідерланди 18%
- Угорщина 17%
- Норвегія 17%
- Росія 17%
- Латвія 15%
- Австрія 14%
- Фінляндія 13%
- Франція 12%
- Німеччина 12%
- Швейцарія 12%
- Великобританія 11%
- Бельгія 10%
- Швеція 10%
- Чеська Республіка 8%
- Данія 8%
- Естонія 7%