Україна 11-та за релігійністю в Європі. Росія відстає

3588 переглядів
Четвер, 6 грудня 2018, 10:01

Україна посідає 11-те місце за релігійністю населення серед 34 країн Європи.

Про це свідчить дослідження американського дослідницького центру Pew, повідомляє "Радіо Свобода".

За даними центру, 31% населення в Україні є дуже релігійним. Це визначили, узагальнивши чотири показники релігійності.

 

Як показало дослідження, 22% населення України кажуть, що релігія є дуже важливою в їхньому житті (13-те місце серед європейських країн у цій категорії);

35% кажуть, що відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць (9-те);

29% кажуть, що моляться щодня (9-те);

32% кажуть, що вірять у Бога з абсолютною впевненістю (13-те місце)

Дослідники вказують, що європейці загалом менш релігійні, ніж люди в інших частинах світу. Але й у межах Європи іноді існують значні відмінності у рівнях релігійності.

 

Перше місце у рейтингу посіла Румунія (55% населення є дуже релігійним), друге – Вірменія (51%), третє – Грузія (50%).

Найменш релігійними виявилися Естонія (7%), Данія (8%) і Чехія (8%).

Росія посідає 20-ту позицію: 17% її населення є дуже релігійними.

 

Повний перелік країн Європи за спаданням міри релігійності громадян:

  1. Румунія 55%
  2. Вірменія 51%
  3. Грузія 50%
  4. Греція 49%
  5. Молдова 47%
  6. Боснія 46%
  7. Хорватія 44%
  8. Польща 40%
  9. Португалія 37%
  10. Сербія 32%
  11. Україна 31%
  12. Словаччина 29%
  13. Білорусь 27%
  14. Італія 27%
  15. Ірландія 24%
  16. Литва 21%
  17. Іспанія 21%
  18. Болгарія 18%
  19. Нідерланди 18%
  20. Угорщина 17%
  21. Норвегія 17%
  22. Росія 17%
  23. Латвія 15%
  24. Австрія 14%
  25. Фінляндія 13%
  26. Франція 12%
  27. Німеччина 12%
  28. Швейцарія 12%
  29. Великобританія 11%
  30. Бельгія 10%
  31. Швеція 10%
  32. Чеська Республіка 8%
  33. Данія 8%
  34. Естонія 7%

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: релігія рейтинг України соціологія
powered by lun.ua
По темі
Порошенко назвав дату об’єднавчого собору українських церков   5 грудня 2018, 09:51
Опубліковано частину статуту, який Константинополь пропонує УПЦ 5 грудня 2018, 09:43
Від Папи Римського постраждалим на Донбасі передали 15 млн євро 17 листопада 2018, 17:07
Усі новини
Головні новини
Розмір валютних резервів НБУ повернувся до "безпечного" рівня
У супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який порізав його ножем
Гривня суттєво зміцнилася до долара та євро
ЗМІ: Філарет не висуватиме свою кандидатуру на престол об’єднаної церкви
Усі новини
Діти

9 способів навчити дітей їсти правильно

світ

Як зустрічатиме Різдво королівська родина