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У військовій частині Василькова отруїлися 20 осіб

Четвер, 6 грудня 2018, 10:08

20 осіб із військової частини, що дислокується у Василькові, перебувають під наглядом лікарів Головного військового клінічного госпіталю через проблеми з травною системою.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, 4 грудня о 16:30 до медпункту в/ч звернулися 12 військовослужбовців строкової служби зі скаргами на біль у шлунку, пронос, субфебрильну температуру. 

Військовослужбовцям надали першу медичну допомогу та встановили попередній діагноз – гастроентероколіт.

5 грудня службові особи 10 Регіонального санітарно-епідеміологічного управління  встановлювали причини цього: відібрали бактеріальні змиви, проби води та їжі у цій військовій частині.

Також було надано припис з приводу реєстрації випадків гострих кишкових інфекцій.

6 грудня санепідемологи приїжджали до військової частини в Василькові Київської області для проведення додаткових досліджень.

Наразі під наглядом лікарів Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" перебувають 20 осіб. 

Ведеться службове розслідування за фактом захворювання військовослужбовців.

"За результатами розслідування буде здійснено відповідне реагування, а за наявності підстав винні посадові особи будуть притягнуті до передбаченої законом відповідальності", – заявляє прокуратура.

Теми: арміяздоров'яїжа
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