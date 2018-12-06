Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що наразі всі шанси перемогти у майбутніх президентських виборах є лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, чия передвиборча програма йому імпонує.

Про це він сказав журналістам у четвер перед початком круглого столу щодо агресії Росії.

За його словами, якби вибори президента були сьогодні, то перемогла би Тимошенко, але що буде 31 березня - йому не відомо.

Кравчук додав, що читав програму лідерки "Батьківщини" і вона йому близька і зрозуміла.

На запитання журналістів, чи є Тимошенко прокремлівським політиком, який не підтримує томос абощо, перший український президент зазначив, що не знає, які політики є прокремлівськими.

"Щодо томосу. Ви чули виступ Порошенка на ICTV? З ним ходить група брехунців і вони ставлять запитання президенту, що ніби Тимошенко проти томосу... Під час голосування у Верховній раді, коли було звернення до Варфоломія, вся фракція "Батьківщини", включно з Тимошенко проголосувала "за". Значить це все брехня, - сказав він.

Кравчук зазначив, що Порошенко не мав би коментувати подібні заяви або вимагати надати якісь підтвердження цьому.

На його думку, Тимошенко має авторитет серед політиків у США та інших країн.

Разом з тим він розкритикував заклик другого президента Віктора Ющенка щодо об'єднання навколо Порошенка.

"Як можна об'єднуватися навколо того, у кого такий низький рейтинг? Жодний президент не втрачав його так швидко… Тобто, 10% об'єднаються, а що робити іншим 90%?", - поставив риторичне питання Кравчук.

Він додав, що взагалі об'єднуватися навколо президента - погана ідея, краще об'єднуватися навколо ідей і стратегій.

На питання, як він ставиться до можливих кандидатів у президенти Святослава Вакарчука, Володимира Зеленського чи інших нових облич, Кравчук відповів, що поважає їх як людей, але не вважає, що їм варто бути очільниками держави.

"Якби в українського президента були такі ж повноваження, як у президента Німеччини, то може б було і нічого - президент без знань в економіці, досвіду управління, без команди...", - сказав він.

При цьому екс-президент додав, що оскільки в Україні інша ситуація, то президентство для Вакарчука або Зеленського буде не під силу.

Щодо інших нових облич, то він сказав: "Новий - не значить розумний".

За його словами, майбутній президент України має бути розумним, з певним досвідом та гарною командою.