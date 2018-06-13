Юля без коси. Як Тимошенко шукає нового виборця

Нещодавно в розмові з "Українською правдою" колишній президент України Леонід Кравчук згадував, як йшов вулицею і побачив великий білборд з обличчям Юлії Тимошенко.

На ньому вона – у незвичному амплуа: розпущена коса, окуляри у темній оправі, чорний гольф. На борді напис: "Новий курс України".

Білборд з обличчям Юлії Тимошенко у незвичному амплуа: розпущена коса, окуляри у темній оправі, чорний гольф. На борді напис: "Новий курс України"

Кравчука зацікавила ця реклама. Він подзвонив до Тимошенко.

"Що значить новий курс? От незалежність – це новий чи старий курс? Це вічний курс! Тобто українці визначили курс України ще на референдумі", – розповідає УП про своє здивування від побаченого екс-президент.

На це Тимошенко заспокоїла Кравчука, що ніхто не пропонує змінювати геополітичний напрям країни.

"Вона каже про наші можливості. Скажімо – подивитися по-новому на корупцію, по-новому на управління, по-новому на можливості економічного і соціального розвитку", – пояснює екс-президент меседж Тимошенко до виборців. Він явно симпатизує лідерці "Батьківщини".

Про свій новий курс, який звучить як калька "New deal" американського президента Франкліна Рузвельта, Юлія Тимошенко розповість уже 15 червня.

У той день партія "Батьківщина" проведе великий форум у Києві, де Тимошенко першою з поміж найрейтинговіших кандидатів розпочне виборчі перегони.

Нове і забуте старе

15 червня країні хочуть показати "Тимошенко по-новому".

Прямого оголошення про намір балотуватися у президенти не буде, натомість Тимошенко запропонує своїм прихильникам долучитися до створення її виборчої програми під умовною назвою "пропонуй, а ми зробимо".

Юлія Тимошенко одержима перемогою на виборах президента давно. Колишні соратники лідерки "Батьківщини" пригадують, як в 2014 році вона до останнього не хотіла вірити, що може програти Петру Порошенку. За їх словами, Юлія Володимирівна навіть мала ідею домовитися з Порошенком про його неучасть у виборах.

Тепер Вона готова диктувати Йому умови. Останні соціологічні дослідження показують, що якби вибори відбувалися зараз, Тимошенко мала б найбільші шанси на перемогу. Різні дослідження пророкують їй від 9,3% до 13,3% підтримки.

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Нагадаємо, як влітку 2009-го соціологи показували підтримку Арсенія Яценюка в районі 14%-14,5%. А за півроку на виборах за нього віддали голоси менше 7% українців.

"Українська правда" вже детально описувала передвиборчі проблеми Тимошенко.

Найбільша її турбота – обмежене електоральне поле.

За Тимошенко голосують здебільшого малозабезпечені мешканці невеликих міст та сіл. На цього ж виборця орієнтується Олег Ляшко і забирає частину її голосів. У команді Юлії Володимирівни побоюються, що нинішня підтримка Тимошенко – "стеля" її рейтингів, адже в неї залишається дуже мало ресурсу для електорального зростання.

Останні півроку Тимошенко уникала різких політичних рухів, щоб втримати ядро виборців, що готове її підтримувати. Але наближення президентської гонки підштовхує лідерку "Батьківщини" до активних дій.

Тож як Тимошенко шукатиме нового виборця?

Один із технологів Петра Порошенка в розмові з журналістом УП влучно змалював майбутню президентську кампанію.

"Ключова боротьба буде не між Порошенком та Тимошенко. Боротьба буде між старими політиками та запитом на нові обличчя", – говорив він.

Попит на нових людей в політиці справді великий – близько 60% українців хочуть бачити при владі нові обличчя. Крім цього більше 30% взагалі не визначилися за кого голосувати. На тих, хто вагається, Тимошенко і працюватиме.

В цій грі у неї з’являється серйозніший суперник. Якщо раніше головним опонентом Тимошенко був чинний президент, то за такого сценарію – це негативна емоція виборця, який відмовляється підтримувати когось з числа старих політиків.

"Коли ми воюємо з Порошенком, то зациклюємося на вузькому колі електорату. Суперником Тимошенко має стати нинішній стан речей і апатія людей, які не бачать сенсу йти на вибори", – говорить член команди Тимошенко.

Члени її виборчого штабу, зокрема нардепи Олександр Абдулін та Олена Кондратюк, напрацьовують варіанти зміни символів кампанії та позиціювання нинішнього лідера перегонів.

Політтехнологічно було вирішено, що під час виборчої кампанії Тимошенко повинна транслювати впевненість – поводитися не просто, як лідер рейтингів, а як справжній майбутній президент.

Лідерці "Батьківщини" радять менше критикувати чинну владу, натомість більше розповідати, що вона планує змінити після перемоги, демонструвати знання та досвід.

Зміниться не лише риторика, але й тактика поведінки.

Якщо раніше Тимошенко виступала в образі "борця", тепер же вона спробує на собі образ "захисниці", яка знає як поліпшити життя кожного українця.

"Образ Юлі – це завжди борець проти влади, причому будь-якої. І цей образ вже отримав максимум. Тому зараз наші намагаються образ розширити. Щось на кшталт: дуже розумний борець, який говорить такі мудрі речі, що аж страшно", – розповідає один з членів фракції "Батьківщина".

У команді Юлії Володимирівни зізнаються, що своїм оновленням Тимошенко спробує захопити молодого виборця віком 30-35 років.

Впродовж літа бек-офіс та фокус-групи партії "Батьківщина" перевірятимуть реакцію українців на "нову Тимошенко". Але для цього їм потрібна гучна презентація оновлення.

За лаштунками "Нового курсу України"

"Я запрошую вас до обговорення нового курсу України. Новий курс – це план дій для побудови нової і сильної європейської держави, де кожен зможе реалізувати свої можливості. Разом ми пройдемо шлях від безладу до порядку, від принизливої бідності до успішного життя. До зустрічі", – звертається Юлія Тимошенко до аудиторії у рекламі форуму "НКУ".

У кадрі вона виступає на фоні сучасного офісу. Позаду Тимошенко молоді люди працюють за комп’ютерами та бігають з якимись паперами.

Такою лідерка "Батьківщини" хоче показати себе на форумі у залі КиївЕкспоПлаза, що розташований у спальному районі столиці "Нивки".

"Цей захід – це спроба перевести політичний принцип з’ясування стосунків на обговорення політичних програм", – переконує один з технологів "Батьківщини.

Ідея проведення форуму з виступами громадських активістів та експертів належить самій Тимошенко. Принаймні так переконують у її оточенні. До його підготовки були залучені всі депутати фракції.

Організаційними питаннями заходу і його візуальною частиною займається нардеп Олена Кондратюк.

Планується, що на заході буде використана подібна до антикорупційних форумів Міхеїла Саакашвілі методика дискусійних панелей. Щоправда, у цьому випадку поїздки регіонами не заплановані.

Список спікерів заходу партійці поки приховують. За даними УП, депутати "Батьківщини" запрошують ледь не всіх можливих громадських активістів та відомих експертів, та не всі погоджуються брати участь у цьому заході.

"Якщо навіть будуть люди, які критикуватимуть дії Тимошенко, якісь ініціативи – нічого страшного в цьому немає. Вона це послухає, головне, щоб люди щось пропонували", – так бачить цей захід один із соратників лідерки "Батьківщини".

Програма форуму "Новий курс України" складається з трьох платформ: новий суспільний договір, новий економічний курс та екосистема життя людини. Щодо кожної теми відбуватимуться публічні дискусії депутатів, активістів і експертів.

Найцікавіший із згаданих пунктів – суспільний договір. Близько місяця тому на закритій зустрічі з головами громадських організацій Тимошенко зізналася, що її команда готує нову Конституцію. Вона намагалася переконати присутніх, що цілковито підтримує обмеження повноважень президента.

"Ми виступаємо за суттєві обмеження повноважень президента", – переказують слова Тимошенко учасники тієї зустрічі.

Крім того вона запевняла громадських активістів, що обдумує створення так званої національної ради. Ця рада має складатися на 50% з представників громадських організацій та на 50% з моральних авторитетів. Новостворений орган буцімто матиме консультативне право вето на голосування нардепів та призначення, за які відповідає парламент. Щоправда, яким чином працюватиме вето, не уточнюють.

Поки не підтверджено, чи оголосить Тимошенко ідею такої ради вже на цьому форумі. Станом на вечір вівторка виступ Юлії Володимирівни ще не був остаточно затверджений.

"Частина електорату Тимошенко вважає її наступним президентом. Тому їй потрібно вже зараз говорити, що вона буде робити, коли прийде до влади. Вона не може обіцяти те, чого не може виконати. Порошенко вже обіцяв закінчити війну за два тижні і долар по 10 гривень. Люди не вірять пустим словам", – переконує один з технологів Тимошенко.

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Колись італійський диктатор Беніто Муссоліні на мітингу в Неаполі заявив: "Програма нашої партії проста: ми хочемо правити Італією!"

Якби Тимошенко могла цинічно одним реченням описати свій план – зміст був би аналогічним.

У погоні за підтримкою нових виборців лідерка "Батьківщини" йде на великий ризик. Її нинішній рейтинг базований на критиці та типовому популізмі.

За маскою розумних слів та незрозумілих обіцянок Тимошенко може не лише проґавити додаткові бали, але й втратити те, що так берегла.

Подивимось, чи зможе вона раптово стати кимось новим для тих, хто назавжди запам’ятав її з косою.

Роман Кравець