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Кримського адвоката затримали за пост 5-річної давності

Четвер, 6 грудня 2018, 11:56

Адвоката Еміля Курбедінова затримали в окупованому Криму за пост в соцмережі Facebook від 2013 року.

Про це написав журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Адвокату Емілю Курбедінову закидають пост із зображенням символіки забороненої організації в Facebook від 2013 року", - написав він.

Наумлюк додав, що донос, судячи з матеріалів справи, написав на Курбедінова колишній житель Криму, який переїхав жити в Дамаск, якийсь Мухаммед Салем.

Журналіст нагадав, що в січні 2017 року Курбедінова вже арештовували на 10 діб за аналогічним звинуваченням за пост з символікою Хізб ут-Тахрір в ВКонтакте.

"Тоді в суді оперативник Центру Е Руслан Шамбазов намагався долучити до матеріалів справи аналогічні пости в Facebook, але суддя не дозволила", - написав Наумлюк.

Він зазначив, що в травні 2017 року Курбедінов отримав премію Front Line Defenders за свою адвокатську і правозахисну діяльність в Криму.

А в листопаді 2018 року співробітники ЦПЕ разом з прокурором Валентином Чуприною прийшли в адвокатський офіс і вручили Курбедінову попередження "про неприпустимість екстремістської діяльності".

У свою чергу адвокат Микола Полозов нагадав, що Курбедінов захищає українських політв'язнів в низці політичних справ в Криму і Російській Федерації.

"Остання справа, в якій адвокат Курбедінов прийняв доручення на захист (в рамках обрання запобіжного заходу) – справа військовополонених українських моряків", - написав він у Facebook.

Полозов додав, що тиск російської влади на адвокатів, що беруть участь в політичних справах в Криму, триває.

"Я закликаю адвокатську спільноту, громадські організації та представників міжнародних організацій негайно відреагувати на чергове грубе порушення прав адвокатів. Свободу адвокату Емілю Курбедінову!", - написав Полозов.

Нагадаємо, кримського адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники так званого Центру з протидії екстремізму вранці 6 грудня. 

Українська правда
Теми: Кримкримські татарисоцмережі
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