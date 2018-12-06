З'явилося відео вбивства поліцейським нападника в Харкові

У соцмережі з'явилося відео моменту стрілянини у супермаркеті Харкова, коли поліцейський застрелив відвідувача, який напав на нього з ножем.

Відео з камери відеонагляду у супермаркеті "Рост" виклали на сторінці публіка Жить в Харькове.

На відео видно, як відчиняються двері з підсобного чи складського приміщення, з них вибігає поліцейський, а за ним вибігає інший чоловік, який намагається втекти.

Раптом чоловік падає, ймовірно, після пострілу полісмена. Після падіння чоловік не ворушиться.

Нагадаємо, раніше поліція Харківської області повідомила, що правоохоронець застрелив 24-річного відвідувача супермаркета Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.

Зазначалося, що чоловік відмовлявся оплатити товар, а коли його провели у підсобне приміщення, щоб викликати наряд, то він накинувся на поліцейського і завдав йому три удари ножем.

Після цього правоохоронець двічі вистрілив у нападника.

Повідомлялося, що чоловік помер вночі в лікарні, а поліцейського прооперували.