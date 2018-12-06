Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилося відео вбивства поліцейським нападника в Харкові

Четвер, 6 грудня 2018, 12:38
З'явилося відео вбивства поліцейським нападника в Харкові

У соцмережі з'явилося відео моменту стрілянини у супермаркеті Харкова, коли поліцейський застрелив відвідувача, який напав на нього з ножем.

Відео з камери відеонагляду у супермаркеті "Рост" виклали на сторінці публіка Жить в Харькове.  

На відео видно, як відчиняються двері з підсобного чи складського приміщення, з них вибігає поліцейський, а за ним вибігає інший чоловік, який намагається втекти.

Раптом чоловік падає, ймовірно, після пострілу полісмена. Після падіння чоловік не ворушиться.

Нагадаємо, раніше поліція Харківської області повідомила, що правоохоронець застрелив 24-річного відвідувача супермаркета Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.

Зазначалося, що чоловік відмовлявся оплатити товар, а коли його провели у підсобне приміщення, щоб викликати наряд, то він накинувся на поліцейського і завдав йому три удари ножем.

Після цього правоохоронець двічі вистрілив у нападника.

Повідомлялося, що чоловік помер вночі в лікарні, а поліцейського прооперували.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківвбивствополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: