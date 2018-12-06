З'явилося відео вбивства поліцейським нападника в Харкові
У соцмережі з'явилося відео моменту стрілянини у супермаркеті Харкова, коли поліцейський застрелив відвідувача, який напав на нього з ножем.
Відео з камери відеонагляду у супермаркеті "Рост" виклали на сторінці публіка Жить в Харькове.
На відео видно, як відчиняються двері з підсобного чи складського приміщення, з них вибігає поліцейський, а за ним вибігає інший чоловік, який намагається втекти.
Раптом чоловік падає, ймовірно, після пострілу полісмена. Після падіння чоловік не ворушиться.
Нагадаємо, раніше поліція Харківської області повідомила, що правоохоронець застрелив 24-річного відвідувача супермаркета Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.
Зазначалося, що чоловік відмовлявся оплатити товар, а коли його провели у підсобне приміщення, щоб викликати наряд, то він накинувся на поліцейського і завдав йому три удари ножем.
Після цього правоохоронець двічі вистрілив у нападника.
Повідомлялося, що чоловік помер вночі в лікарні, а поліцейського прооперували.