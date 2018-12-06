У п'ятницю знову похолодає

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Четвер, 6 грудня 2018, 14:23

У п’ятницю в східних областях України та в західній частині йтиме сніг, температура знизиться.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

За її словами, це відгомін потужного британського циклону.

"На Сході випадатиме мокрий сніг, на Заході сніг з переходом вдень у дощ. На решті території завтра суттєві опади малоймовірні", – зазначає Діденко.

За її словами, найближчої ночі температура повітря знизиться до -4-9 градусів, подекуди до -9-12 градусів.

Вдень 7 грудня очікується 1-5 градусів морозу.

"На Півдні, південному сході та в західних областях у денні години – майже відлига. На дорогах ожеледиця", – пише Діденко.

За словами синоптика, в Києві у п’ятницю буде без опадів та морозно.

"Найближчої ночі у столиці 6-8 градусів морозу, вдень -2-4 градуси. На дорогах буде дуже слизько", – попереджає Діденко.

Водночас за словами синоптика, вже на вихідних атмосферний фронт принесе Києву опади та знову потепління.

Читайте також: В середині грудня погода зіпсується – синоптик

Українська правда

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Теми: погода
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